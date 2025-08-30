Haberler

İnegöl’de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

İNEGÖL’DE KAZA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, 13.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi ile Kasımefendi Caddesi’nin kesişiminde bulunan döner kavşakta gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Ertuğrulgazi caddesinde seyir halinde olan Sürücü Songül A. (25) yönetimindeki 16 BFB 013 plakalı motosiklet, Kasımefendi caddesinden gelen Sürücü Semih D. (30) yönetimindeki 16 AKD 835 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü düştü. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Tespih Fuarı Düzenleniyor

Adana'da 11-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Vali, eserlerin uluslararası alanda tanıtılacağını açıkladı.
Haberler

Denizli Yangını, Buldan’ı Tehdit Ediyor

Denizli ve Aydın sınırlarında süren orman yangını, rüzgarın değişmesiyle Buldan ilçesine tehdit oluşturmaktadır. Yangın, Çatak Mahallesi'nden hızla ilerliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.