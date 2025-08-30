İnegöl’de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

İNEGÖL’DE KAZA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, 13.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi ile Kasımefendi Caddesi’nin kesişiminde bulunan döner kavşakta gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Ertuğrulgazi caddesinde seyir halinde olan Sürücü Songül A. (25) yönetimindeki 16 BFB 013 plakalı motosiklet, Kasımefendi caddesinden gelen Sürücü Semih D. (30) yönetimindeki 16 AKD 835 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü düştü. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.