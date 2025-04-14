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İnegöl’de Motosiklet Kazası Yaşandı

KAZA DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, vinçle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Cumhuriyet mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

OLAYIN SEBEBİ

Sercan D. (25) yönetimindeki vinç, Mehmet T. (34) tarafından kullanılan 16 BEK plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda, motosiklet devrildi ve sürücüsü düşerek yaralandı.

YARALININ DURUMU

Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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