İnegöl’de Motosiklet Kazası Yaşandı

KAZA DETAYLARI
Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, vinçle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Cumhuriyet mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.
OLAYIN SEBEBİ
Sercan D. (25) yönetimindeki vinç, Mehmet T. (34) tarafından kullanılan 16 BEK plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda, motosiklet devrildi ve sürücüsü düşerek yaralandı.
YARALININ DURUMU
Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.