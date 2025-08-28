Haberler

İnegöl’de Motosiklet Kazası Yaşandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen bir kaza, rögara çarpan motosikletin sürücüsünün ölümden dönmesiyle sonuçlandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 08.50 civarında Cuma mahallesi İnegöl Kuyumcular çarşısında yaşandı.

Söz konusu çarşıdan geçen sürücü Barış U. yönetimindeki 16 BHH 600 plakalı motosiklet, ön tekerleğiyle açık kalan rögara çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet takla atarak kontrolden çıktı. Sürüklenen motosiklet, yolda yürüyen bir adama da çarptı ve bu durum sonucu sürücü yaralandı.

Olayın ardından kaza yerine hemen ambulans sevk edildi ve yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.

