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İnegöl’de Motosiklet Kazasında 3 Yaralı

İNEGÖL’DE YAŞANAN TRAFİK KAZASI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa motosiklet çarptı. Motosiklet, 18 yaşındaki Mehmet Emin B. tarafından kullanılıyordu ve plakası 16 AYS 16 olarak belirlendi. Olay, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde gerçekleşti.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında 14 yaşındaki Tolga T., motosikletin çarptığı sırada yolun karşısına geçiş yapmaya çalışıyordu. Kazada Tolga T., motosiklet sürücüsü Mehmet Emin B. ve yolcu olarak bulunan Eren Z. yaralandı. Yaralılar, olayın hemen ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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