İnegöl’de Motosiklet Kazasında Ali Esen Hayatını Kaybetti

İNEGÖL’DE KAZA GEÇİREN KUR’AN KURSUNDA GÖREVLİ ÖĞRETİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Kur’an kursu öğreticisi Ali Esen’in (56) cenaze namazını, babası Adem Esen yönetti. Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl ilçesi Oylat Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. İstanbul’dan Oylat’a doğru yola çıkan Üsküdar Müftülüğü Cennet Kur’an Kursu’nda görevli olan Ali Esen’in kullandığı 34 YK 9677 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yaparken iddialara göre sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Motosiklet, devrildikten sonra metrelerce sürüklendikten sonra bariyerlere çarptı. Kazada Ali Esen ile arkasında oturan kızı Fatma Betül Esen ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri hızlıca müdahale etmek için kaza yerine sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ali Esen hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

CENAZE TÖRENİ SALİHLİ’DE GERÇEKLEŞTİ

Ali Esen için bugün Manisa’nın Salihli ilçesindeki Hamidiye Camisi’nde ikindi vaktinde cenaze töreni yapıldı. Cenaze namazını emekli imam olan babası Adem Esen kıldırdı. Törenin ardından, Ali Esen gözyaşlarıyla Karaağaç Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına İlçe Müftüsü Ali Çebi’nin yanı sıra yakın dostları ve çok sayıda din görevlisi katıldı.