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İnegöl’de Motosiklet Kazasında Çocuk Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir kazada, motosikletin çarptığı çocuk yaralanıyor. Kaza, Huzur mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde seyreden 13 yaşındaki Sürücü Muhammed G. yönetimindeki 16 BKR 418 plakalı motosiklet, yola aniden çıkan 9 yaşındaki Ömer Ö.’ye çarpıyor.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralanıyor. Kaza sonrası hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Yaralı çocuk, acil olarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılıyor. Bu sırada polis kazayla ilgili soruşturma başlatıyor.

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