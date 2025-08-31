Haberler

İnegöl’de Motosiklet Kazasında İki Yaralı

KAÇIRILMAZ BİR KAZA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, kamyon ile çarpışan motosikletteki iki kişi ağır yaralanıyor. Kaza, akşam saat 17.00 sıralarında kırsal Alibey ve Ortaköy Mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleşiyor.

KAZANIN DETAYLARI

Birkan T. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Ç.’nin (43) kullandığı 72 EN 143 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpışıyor. Çarpışmanın ardından devrilen motosikletten düşen sürücü Birkan T. ile arkasındaki yolcu Tarık B. (29) yaralanıyor.

YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri, bölgeye hareket ediyor. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğreniliyor. Bu kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor.

ÖNEMLİ

