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İnegöl’de Motosiklet Kazasında İki Yaralı

KAZA ANINDA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 civarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü Berat Ç.(20), önünde giden sürücü Müslüm E.(45) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

MOTOSİKLET DEVİLDİ, YARALILAR AMBULANSA KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle devrilerek düşen motosikletten sürücü Berat Ç. ile arkasındaki yolcu Yunus Emre N.(19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine taşındı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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