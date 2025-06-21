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İnegöl’de Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

KAZA ANINI AÇIKLAYAN DETAYLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir motosikletin devrilip kamyonetin altına girmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Kaza, saat 23.00 civarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde gerçekleştı. Alanyurt istikametinden İnegöl yönüne giden 17 yaşındaki Yağız S. yönetimindeki 16 AKU 256 plakalı motosiklet, direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrildi. Motosiklet, devrildikten sonra kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Y. (48) yönetimindeki 16 CBJ 69 plakalı kamyonetin altına girdi.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE

Kaza ile ilgili ihbar geldiği anda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansta İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı ve çalışmalar devam ediyor.

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