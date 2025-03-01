İnegöl’de Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

KAZA SAAT 23:00’TE MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan Cihan O. (24) yönetimindeki 16 BEL 126 plakalı motosiklet, cadde üzerinden sokağa dönüş yapan Ahmet T. (29) yönetimindeki 16 KJ 662 plakalı otomobil ile çarpıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.