İnegöl’de Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi’nde gerçekleşti. Motosikletiyle seyir halindeki Cemal P. (27), aynı yöne giden Seyit E. (28) yönetimindeki kamyonetin sola dönüş yaptığı sırada yandan çarptı.

MOTOSİKLET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralanarak kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.