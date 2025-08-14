İnegöl’de Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

KAZA ANINDA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, sabah saat 10.30 civarında Kemalpaşa mahallesi Demirel ve Emin sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta gerçekleşti.
Demirel sokakta ilerleyen 48 yaşındaki sürücü Mustafa E. yönetimindeki 16 KRB 62 plakalı motosiklet, Emin sokaktan çıkan Osman S. idaresindeki 16 Y 2594 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın sonucu olarak devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.