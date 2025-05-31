İnegöl’de Motosiklet Kazasında Üç Yaralı

KAZA DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve bu çarpışma sonucunda 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Olay, saat 16.00 civarında Bursa-Ankara karayolu Hasanpaşa Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İnegöl yönüne ilerleyen Haydar S. (45) yönetimindeki 54 B 0314 plakalı otomobil, önünde seyreden Alaa Elddin M. (38) tarafından kullanılan 16 MC 3329 plakalı motosiklete çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Meydana gelen kazanın sonucunda motosiklet sürücüsü Alaa Elddin M. ile Vidam N. (32) ve çocukları Muhammed Nedal M. (6) yola savrularak yaralandı. Kaza sonrasında durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı ve kaza ile alakalı detaylar araştırılıyor. Yaralıların durumu hakkında bilgi bekleniyor.