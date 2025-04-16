İnegöl’de Motosiklet Kazasında Üç Yaralı

BURSADA YAŞANAN MOTOSİKLET KAZASI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen bir motosiklet kazasında 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak’ta meydana geldi. Erhan B. (16) yönettiği 43 UZ 055 plakalı motosiklet ile Sülün Sokak’tan çıkan Sude D. (16) idaresindeki 10 AHV 594 plakalı motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.

MOTOSİKLET ÇARPIŞMASI SONUCU YARALANMALAR

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletlerden biri yeşil alandaki bir çiftin üzerine devrildi. Bu kaza sonucunda motosikletlerin sürücüleri ile 10 AHV 594 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Elif G. (16) de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılardan Sude D.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu bilgisi alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.