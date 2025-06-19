İnegöl’de Motosiklet, Otomobille Çarpıştı

OTOMOBİL İLE MOTOR ÇARPIŞTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kaza meydana geldi. Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Eyüp Y. (38) ağır yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Barbaros Caddesi’nde yaşandı. Eyüp Y. yönetimindeki 16 AUA 508 plakalı motosiklet, Aşkın Sokak’tan çıkan Muhammed Efe U. (18) yönetimindeki 16 BHC 213 plakalı otomobil ile çarpıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Eyüp Y. ağır yaralandı. Olayın ardından, kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.