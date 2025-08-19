İnegöl’de Motosiklet, Otomobille Çarpıştı

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kaza gerçekleşti ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 11.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Özsaraç Sokak’ta yaşandı.

KAZA ANININ DETAYLARI

Motosiklet sürücüsü Şahin A. (37) yönetimindeki 16 BFY 906 plakalı motosiklet, Örnek Sokak’tan geçen Esra A. (34) tarafından idare edilen 16 BNM 242 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın ardından devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Yaralı, çevredekilerin yardımıyla özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının durumu iyi olduğu öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve olayın detayları polis tarafından inceleniyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.