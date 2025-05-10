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İnegöl’de Motosiklet Otomobille Çarpıştı

OTOMOBİL İLE MOTOSEKLET ÇARPIŞTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Düğün sahipleri, kazayı görerek yaralının yardımına koştu. Olay, saat 22.50 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANINDA PANİK YAŞANDI

Seyir halindeki Harun Ç.(24) yönetimindeki 16 BTZ 812 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen İlker A.(52) yönetimindeki 16 BOY 249 plakalı otomobilin sola manevra yaparak dönüş yapması sonucunda yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kaza esnasında düğün salonundan çıkan vatandaşlar kısa süreli panik yaşamış, ardından yaralıya yardım etmeye başlamıştır.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

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