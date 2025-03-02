İnegöl’de Motosiklet Otomobille Çarpıştı, Sürücü Yaralı

KAZA ANINDA YARALANAN SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu sürücü yaralandı. Kaza, saat 23.00 civarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ

Kaza anında, Cihan O. (24) yönetimindeki 16 BEL 126 plakalı motosiklet, cadde üzerinden sokağa dönüş yapan Ahmet T. (29) yönetimindeki 16 KJ 662 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü yere düştü.

Olay sonrası yapılan ihbarla birlikte, polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.