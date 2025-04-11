İnegöl’de Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

OTOMOBİL-MOTOSİKLET KAZASI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, otomobil ile çarpışarak ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına detaylı şekilde yansırken, olay yerine gelen motosikletlinin yakınları ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü ve yakınları arasında bir arbede yaşandı.

KAZA ANININ DETAYLARI

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde yaşandı. Hamzabey Caddesi’nden Kazım Karabekir Caddesi’ne dönüş yapmakta olan Ezgi G. (31) yönetimindeki 16 BAD 977 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Y. (23) yönetimindeki 16 BIC 098 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralanarak olay yerine yakın bir hastaneye kaldırıldı.

ARBEDENİN NEDENİ VE SONUCU

Kazayı duyan motosiklet sürücüsünün yakınları, olay yerine geldiğinde otomobil sürücüsü ve yakınlarıyla bir tartışma yaşadı, bu durum kısa sürede bir arbede haline dönüştü. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, arbede sırasında duruma müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve polis tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.