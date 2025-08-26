İnegöl’de Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Haberler

kovalamaca ve kaza

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü, 15 kilometre boyunca süren kovalamacanın ardından kaza yaptı ve yakalandı. Olay, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin devriye görevini yürüttüğü sırada gerçekleşti. Ekipler, plakası bulunmayan motosikletin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü, hızla kaçmaya başladı.

cezalar ve sonuçlar

Kovalamaca sırasında motosiklet sürücüsü, park halindeki 16 ADJ 594 plakalı bir otomobile çarptı. 15 kilometre süren bu heyecan dolu kovalamacanın sonunda sürücü yakalandı. 18 yaşındaki Kürşat A.’ya, plakasız motosiklet kullanmaktan 15.709 TL, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan ise 9.267 TL cezai işlem uygulandı. Olayın ardından sürücünün durumu dikkat çekmeye devam ediyor.

Reyhan Özcan, YKS’de 328’inci oldu. Kızılay’ın destekleri, motivasyon kaynağı oldu. Eğitimde eşitlik, umut veriyor. Kız kardeşi bilgisayar mühendisliğine devam ediyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor....

Muş'ta yaşayan Reyhan Özcan, YKS sınavında Türkiye genelinde 328. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Başarısında Kızılay'ın desteklerinin etkisi büyük oldu.
Bursa'da ikiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS'de başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Aileleri bu başarıdan dolayı mutluluk duyuyor.

