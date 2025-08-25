İnegöl’de Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

İNEGÖL’DE POLİS TAKİBİYLE YAKALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Kürşat A., 15 kilometrelik bir takip sonucunda yakalandı. Sürücüye toplam 24 bin 976 lira cezai işlem uygulandı.

POLİS İHTARINA UYMADI

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, devriye esnasında plakası olmayan bir motosikletin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak, polisin bu ihtarına uymayan Kürşat A., hızla kaçmaya başladı. Motosiklet sürücüsü, takip sırasında park halindeki 16 ADJ 594 plakalı otomobile çarptıktan sonra, polisin yaklaşık 15 kilometre süren takibi sonucunda yakalandı.

CEZALANDIRMA SÜRECİ

Sürücü Kürşat A.’ya, plakası takılı olmayan motosiklet kullanmaktan 15 bin 709 TL, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan ise 9 bin 267 TL olmak üzere toplamda 24 bin 976 TL cezai işlem uygulandı.