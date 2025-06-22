İnegöl’de Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü, 18 bin lira ceza ile karşılaştı. Kaza, sabah saat 09.13’te Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde gerçekleşti.

MOTOSİKLET HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPIYOR

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 17 yaşındaki A.E.G. yönetimindeki 16 BHJ 941 plakalı motosiklet, park halindeyken yola çıkan sürücü Hikmet K. (47) kontrolündeki 31 AKR 669 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü yaralanarak kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak sebebiyle 18 bin 677 TL tutarında ceza uygulandı. Ayrıca, polis kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.