İnegöl’de Motosiklet Ve Otomobil Çarpıştı

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPINCA YARALANMA OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. A.Ö. (37) yönetimindeki 16 Y 6441 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde B.U. (21) idaresindeki 16 MC 0015 plakalı motosikletle çarpıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü savruldu ve yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. Yaralı sürücü B.U., sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşındı ve tedavi altına alındı.