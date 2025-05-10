İnegöl’de Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

KAZA YERİ VE ZAMAN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi, Yıldırım Caddesi’nde saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Olayın detayları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAZANIN DETAYLARI

Harun Ç. (24) yönetimindeki 16 BTZ 812 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapmakta olan İlker A. (52) idaresindeki 16 BOY 249 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan Harun Ç., yaralanarak yere düştü. Olayı gören çevredekiler, yaralı sürücüye yardım etmeye başladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra Harun Ç., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

POLİS İNCELEMELERE BAŞLADI

Kazanın ardından polis, olayla ilgili inceleme başlatmış durumda. Kaza anına ait görüntüler, soruşturma sürecinde önemli bir veri sağlaması bekleniyor.