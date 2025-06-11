Haberler

İnegöl’de Motosikletle Bisiklet Çarpıştı

İNEGÖL’DE MOTOSİKLET BİSİKLET İLE ÇARPIŞTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletle bisiklet çarpıştı. Melih B. (29) yönetimindeki 54 ACT 541 plakalı motosiklet, Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bisikletli Emrullah G’ye (68) çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın ardından her iki sürücü de savrularak yere düştü ve yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kuşadası’nda Yoğun Turist Dönemi Yaşandı

Kuşadası'ndaki oteller, Kurban Bayramı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaştı ve 1,5 milyon yerli turisti ağırladı. Ayrıca, İngiliz ve Alman turistlerde de artış görüldü.
Haberler

Gülen Gözler Fikret Oyuncusu Gülşen Bubikoğlu

Güven Bana programında, "Gülen Gözler" filminde Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi karakterinin âşık olduğu Fikret'i oynayan oyuncu, İsmail Hacıoğlu'dur.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.