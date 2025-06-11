İnegöl’de Motosikletle Bisiklet Çarpıştı

İNEGÖL’DE MOTOSİKLET BİSİKLET İLE ÇARPIŞTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletle bisiklet çarpıştı. Melih B. (29) yönetimindeki 54 ACT 541 plakalı motosiklet, Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bisikletli Emrullah G’ye (68) çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın ardından her iki sürücü de savrularak yere düştü ve yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.