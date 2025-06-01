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İnegöl’de Motosikletle Otomobil Çarpıştı

İNEGÖL’DE MOTOSİKLET KAZASI

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, bir otomobilin çarpması sonucu motosiklette bulunan 3 kişi yaralanıyor. Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde, Hasanpaşa Mahallesi yakınlarında gerçekleşiyor.

KAZA DETAYLARI

İnegöl yönüne doğru giden Haydar S. (45) yönetimindeki 54 B 0314 plakalı otomobil, önünde seyreden Alaa Elddin M. (38) tarafından kullanılan 16 MC 3329 plakalı motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savruluyor ve üzerindeki sürücü Alaa Elddin M., Vidam N. (32) ve 6 yaşındaki çocukları Muhammed Nedal M. yola düşerek yaralanıyor.

Kaza haberinin alınmasının ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Kazayla alakalı inceleme ise devam ediyor.

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