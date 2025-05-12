İnegöl’de Motosikletle Otomobil Çarpıştı

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobille çarpışan motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi’nde gerçekleşti. Rıdvan A. (48) yönetimindeki 16 BNN 612 plakalı otomobil, Ahsen Sokak’tan caddede ilerleyen Zekeriya H. (37) tarafından kullanılan 16 MB 7599 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET DEVRİLDİ, YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Zekeriya H. ile motosikletin arkasındaki yolcu Afef A. (38) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Afef A.’nın sol ayağının kopma noktasına geldiği ve acil ameliyata alınacağı ifade edildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. Olayın detayları ve gerekçeleri inceleniyor.