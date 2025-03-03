İnegöl’de Motosikletli Kişi Mağaza Camını Kırdı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen bir olayda, motosikletli bir şahıs, bir mobilya mağazasının camlarını taş atarak kırdı. Olay, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde faaliyet gösteren mobilya mağazasında, saat 00.00 sıralarında gerçekleşti.

ŞAHIS KAÇTI

İddialara göre, motosikletli şahıs, mağaza önüne geldiği sırada taş attı ve bu atış sonucunda cam kırıldı. Camların kırılmasının ardından şahıs, motosikletiyle olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ GÖREVDE

Olay yerine gelen polis ekipleri, hemen inceleme yaptı ve şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bu tür olaylar, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini gösteriyor.