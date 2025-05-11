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İnegöl’de Motosikletli Sürücü Yaralandı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde gelişti. İlker A. yönetimindeki 16 BOY 249 plakalı otomobil dönüş yapmak istediği esnada, Harun Ç. (25) idaresindeki 16 BTZ 812 plakalı motosiklet hızla yaklaşarak otomobile önden çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Çarpmanın ardından motosiklet sürücüsü yere savruldu ve yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine ulaştı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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