İnegöl’de Nikah İçin Otobüs Yardımı

ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜNDEN YARDIM

Bursa’nın İnegöl ilçesinde nikahlarına yetişmekte zorlanan bir çiftin imdadına özel halk otobüsü şoförü yetişiyor. Namık Kar ve Hacer Gevaş çifti, evlilik için randevu aldıkları İnegöl Belediyesinin nikah salonuna gitmek üzere hazırlık yaptı. Zamanın kısıtlı olduğunu fark eden çift, durdukları bir özel halk otobüsünün şoföründen yardım istiyor.

NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

Talebi yanıtsız bırakmayan otobüs şoförü Ömer Ulubey, çifti nikah salonuna zamanında yetiştiriyor ve bu önemli günde onların nikah şahidi olmayı da kabul ediyor. Nikah salonunda bulunan davetliler, bu anlamlı anı uzun süre alkışlıyor. Ulubey, bu olayın kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu ifade ederek, “Onların mutluluğuna ortak olmak benim için de büyük gurur.” diyor.

Damat Namık Kar, Ulubey’e minnettar kalıyor ve kendisine teşekkür ederek, “Bir takım sebeplerden dolayı geç kalmıştık. Allah’a şükür duraktayken şoför abimiz yardımımıza yetişti. Kendisine durumu aktardık. Bizi yetiştireceğini söyledi. Sağ olsun, bizi nikaha yetiştirdi. Bizim teklifimizi kırmadı ve nikah şahitliğimizi de yaptı. Bizim için güzel bir anı oldu.” şeklinde konuşuyor. Bu arada çiftin ve yakınlarının halk otobüsüne bindiği ve nikah salonuna yetişme anları otobüsün içindeki kamerayla kaydediliyor.