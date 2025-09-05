İnegöl’de Nikahı Yetiştiren Şoför

NİKAH İÇİN ZAMANLA YARIŞAN ÇİFT

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, zamanında nikahlarına yetişemeyen bir çift, bu önemli anlarına ulaşmalarını sağlayan halk otobüsü şoförüne minnettar kaldı. Genç çift, otobüs şoförünü nikah şahidi olarak yanlarına aldı.

ÖZEL TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Bugün nikahları olan Namık ve Hacer Kar çifti, Akhisar Mahallesi’ndeki Karalar yolunda özel halk otobüsü beklerken, otobüs şoförü Ömer Ulubey çiftin varlığını fark ederek durdu. Nikah saatine geç kalan çift, şoförden yardım isteyerek zamanında nikah dairesine ulaşmak için özel bir talepte bulundu. Ulubey, genç çiftin bu isteğine kayıtsız kalmayarak onları tam vaktinde nikah dairesine ulaştırdı.

ŞAHİT OLMA KEYFİ

Yardımseverlikleri nedeniyle, genç çift de Ömer Ulubey’i nikah şahidi olarak seçti. Çift, sosyal medya hesaplarından, “Nikah saatine tam vaktinde yetiştiren Hızır abim Ömer Ulubey, bu güzel gayretin ve mücadelen için çok teşekkür ederiz” şeklinde bir paylaşım yaptı.