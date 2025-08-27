İnegöl’de Olayda İki Kişi Yaralandı

OTOMOBİL KAZASI İNEGÖL’DE YARALILARA YOL AÇTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda, bir dükkanın duvarına çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı. İbrahim B. (18) idaresindeki 06 YMD 05 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle birlikte kaza meydana geldi.

SIKIMLI YARALILAR İÇİN SEVK EDİLEN EKİPLER OLAY YERİNDEYDİ

Kaza sonucu, sürücü İbrahim B. ile araçta bulunan Emre Y. (26) sıkıştı. Olayın ardından gelen ihbar üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.