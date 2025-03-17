İnegöl’de Öldürülen İş Adamı Defnedildi

İNEGÖL’DE DRAMATİK BİR OLAY YAŞANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden iş adamı, gözyaşları içinde toprağa verildi. Şüpheli kadın tutuklanırken, çiftin kızları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 yaşındaki Emir, babasının tabutunu tutarak gözyaşı döktü. Olay, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir dairede saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Oto galerici Muhammet Nurullah Çetinkaya (42) ile eşi Süheyla Ç. (41) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Süheyla Ç., eşini kendi tabancasıyla vurdu. İki kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yere yığılan Nurullah Çetinkaya ağır yaralandı. Eşi, 112 Acil Servis’i arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti, ancak Nurullah Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SÜHEYLÂ Ç.’NİN İFADESİ

Olayla ilgili olarak Süheyla Ç. ve çocukları Sena Ç. (21) ile Gamze Ç. (23) gözaltına alındı. Adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Süheyla Ç.’nin ifadesinde, “Eşimle uzun zamandır şiddet sorunumuz var. Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet oldu. Kendimi ve çocuklarımı korumak için eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim. Öldürmek istemezdim. Pişmanım” dediği öğrenildi.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Süheyla Ç. ve kızları ifadelerinin ardından adliyeye gönderildi. Süheyla Ç. tutuklanırken, kızları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öldürülen Nurullah Çetinkaya’nın cenazesi, Turgutalp Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte kent mezarlığında defnedildi. 4 yaşındaki oğlu Emir, babasının tabutunu tutarak gözyaşlarını tutamadı.