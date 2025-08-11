Haberler

İnegöl’de Ölü Bulundu, İnceleme Başladı

İNEGÖL’DE KAYBOLAN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaybolan bir kişi, çalıştığı çay ocağında ölü olarak bulundu. Mahmudiye Mahallesi Egemen Sokak’ta yer alan çay ocağında görevli olan 40 yaşındaki Berat D’den uzun süre haber alamayan yakınları, bu durumdan endişelenerek iş yerine gitti.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Gittiklerinde kapının kilitli olması üzerine, yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye aracılığıyla kapının kırılması sonucunda içeri girdi. İş yerinde Berat D’nin hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Berat D’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

Berat D’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebeplerinin tespiti için Bursa İl Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Simcha, Açık Alanı Tercih Etti

Gazze'deki çatışmalar devam ederken, İsrailli radikal yerleşimcilerin hükümet desteğiyle Batı Şeria'da toprak alımına girişmesi, işgal altındaki bölgelerde şiddet olaylarını artırıyor.
Edirne’de Yangın Evlere Sıçrayabilir

Enez'de 10 saat süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşmakta. Yangınla mücadele eden ekipler, durumu kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

