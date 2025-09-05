İnegöl’de Ot Yangını Kontrol Altında

İNEGÖL’DE YAŞANAN OT YANGINI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ot yangını, itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu yaklaşık 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Olay, saat 17.00 civarında İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının farkına varan çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi ve kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının sebebi hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.