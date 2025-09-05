Haberler

İnegöl’de Ot Yangını Kontrol Altında

İNEGÖL’DE YAŞANAN OT YANGINI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ot yangını, itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu yaklaşık 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Olay, saat 17.00 civarında İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının farkına varan çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi ve kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının sebebi hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ng Afyon Motofest Açılışı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 8. NG Afyon MotoFest, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Festival, uluslararası sporcuların etkileyici gösterileri ile başladı ve yarışmalar yarın başlayacak.
Haberler

Zelenskiy, Fico ile enerji konularını görüştü

Ukrayna'nın lideri Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Fico ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği için destek alındığını vurguladı. Ayrıca enerji güvenliği ve bölgesel meseleler görüşüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.