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İnegöl’de Otobüs ve Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMA YAŞANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir halk otobüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, İnegöl’den Cerrah Mahallesi’ne doğru seyahat eden Ahmet D. (49) idaresindeki 16 M 06123 plakalı halk otobüsü, karşı yönden gelen Cemil Ö. (60) idaresindeki 16 PR 135 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan hafif ticari araç sürücüsüne, ihbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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