İnegöl’de Otomobil Alev Aldı

İNEGÖL’DE ALEV ALAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobil, kullanılamaz duruma geldi. Yangın, saat 23.00 sularında Bursa’nın İnegöl ilçesi Ankara karayolu üzerinde yaşandı. Bursa’dan İnegöl’e yolda ilerleyen Kenan K. yönetimindeki 16 ANY 453 plakalı otomobil, İnegöl girişine yaklaşırken motor kısmından duman çıkmaya başladı.

SÜRÜCÜ DURUMU FARK EDİP İTFAİYEYE HABER VERDİ

Durumu hemen fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, araç maalesef kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için gerekli çalışmalar başlatıldı.