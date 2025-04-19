Haberler

İnegöl’de Otomobil Alev Alev Yandı

OTOMOBİLİN ALEV ALEV YANMASI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hareket halindeki bir otomobil alevler içinde kaldı. Olay, saat 23.00 civarında Bursa-Ankara Karayolu üzerindeki İnegöl girişinde gerçekleşti. Bursa’dan İnegöl’e doğru seyir eden Kenan K. yönetimindeki 16 ANY 453 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören sürücü hemen aracını yol kenarına park etti ve itfaiyeye haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİKISADA MÜDAHALE ETTİ

Sürücü aracını park ettikten sonra alevler hızla yayıldı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti ve yangını kısa zamanda söndürdü. Ne yazık ki, yangın neticesinde otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise şu an için araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaelispor’un Süper Lig’e Yükselişi Kutlandı

Kocaelispor taraftarları, takımlarının Süper Lig'e yükselmesini İzmit Kent Meydanı'nda büyük bir coşkuyla kutladı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı da etkinlikte yer aldı.
Haberler

Karaman’da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Karaman'da meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirirken, olayın detayları araştırılıyor. Yetkililer olaya müdahale etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.