İnegöl’de Otomobil Alev Alev Yandı

OTOMOBİLİN ALEV ALEV YANMASI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hareket halindeki bir otomobil alevler içinde kaldı. Olay, saat 23.00 civarında Bursa-Ankara Karayolu üzerindeki İnegöl girişinde gerçekleşti. Bursa’dan İnegöl’e doğru seyir eden Kenan K. yönetimindeki 16 ANY 453 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören sürücü hemen aracını yol kenarına park etti ve itfaiyeye haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİKISADA MÜDAHALE ETTİ

Sürücü aracını park ettikten sonra alevler hızla yayıldı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti ve yangını kısa zamanda söndürdü. Ne yazık ki, yangın neticesinde otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise şu an için araştırılıyor.