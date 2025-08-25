İnegöl’de Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, kaldırıma çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde, İnegöl girişinde gerçekleşti. Bursa’dan İnegöl’e doğru seyahat eden Taner T. (19) kontrolündeki 16 LMH 07 plakalı otomobil, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı.

DEVİRİLMESİ VE SAĞLIK EKİBİ MÜDAHALESİ

Çarpmanın ardından savrulan otomobil devrilerek metresel bir süre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Taner T.’ye olay yerinde müdahalede bulundu ve ardından yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu kaza ile ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.