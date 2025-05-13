İnegöl’de Otomobil Direğe Çarptı

OTOMOBİL Aydınlatma DİREĞİNE ÇARPTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda bir otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada iki kişi yaralandı ve anın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

KAZA ANINDA YARALILARIN DURUMU

Cadde üzerinde seyir eden 18 yaşındaki Arda G. yönetimindeki 16 AUC 171 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak savruldu. Otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Arda G. ile yanındaki 18 yaşındaki arkadaşı Mustafa O. yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri ulaşarak müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı ve olayın detayları araştırılıyor. Kaza anının güvenlik kameralarına yansıması sayesinde yaşananların görüntüleri elde edildi.