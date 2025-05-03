İnegöl’de Otomobil Kamyona Çarptı

KAZA SAAT 02.00’DE MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu’nda gerçekleşti. İnegöl’den Bozüyük istikametine hareket eden 23 yaşındaki Muhammed Can’ın kullandığı 16 K 4822 plakalı otomobil, Kulaca Mahallesi yakınlarındaki Karayolları Denetim İstasyonu’na giriş yapan sürücü Adil H.’nin (31) yönetimindeki 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı. Şiddetli çarpma sonucunda otomobil, kamyonun altına girdi.

SURÜCÜ SIKIŞTI, KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü, aracın hurdaya dönmesiyle birlikte sıkıştı. Olay yerine hemen 112 Acil, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun bir çabanın ardından sıkışan sürücüyü kurtardı. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kamyonun sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarma komutanlığı ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Olayın nedenlerine ilişkin incelemeler sürüyor.