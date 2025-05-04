İnegöl’de Otomobil Kamyona Çarptı

KAZA VE KAYIP HAKKINDA BİLGİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, 2 Mayıs günü saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişi yakınlarında gerçekleşti. İnegöl’den Bozüyük yönüne seyreden 23 yaşındaki Muhammed Can yönetimindeki 16 K 4822 plakalı otomobil, Kulaca Mahallesi’ndeki Karayolları Denetim İstasyonu’na giriş yapmakta olan 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın ardından otomobil, kamyonun altına girdi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan genç sürücü, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Muhammed Can’ın cenazesi, kırsal Eski Bahçekaya Mahallesi’nde cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

KAMYON ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından, gözaltına alınan kamyonun şoförü, sorgulama işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kamyon şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.