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İnegöl’de Otomobil Kamyona Çarptı

YAĞIŞ NEDENİYLE KAZA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, etkili yağışların yol yüzeyini kayganlaştırması sonucunda bir kaza gerçekleşti. Kontrolden çıkan otomobilin park halindeki bir kamyona çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI

Olay anında 34 yaşındaki Şaban Y. yönetimindeki 10 AGA 923 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti ve yol kenarında park eden 16 KMD 24 plakalı kamyona çarptı. Yaralanan Şaban Y., olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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