İnegöl’de Otomobil Kamyonete Çarptı, 1 Yaralı

KAZA HAZİNESİ İNEGÖL’DE Meydana Geldi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi’nde, Ankara Caddesi Avarlar Kavşağı’nda gerçekleşti.
ARAMA YAPMAK ÜZERE OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER
Berat K. (24) yönetimindeki 16 BCF 324 plakalı otomobil, Hacı D. (50) yönetimindeki 46 EM 668 plakalı kamyonete yandan çarpma yaptı. Şiddetli etkiyle otomobil, kamyonetin altına girdi. Kaza sonucunda yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine yönlendirilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.