İnegöl’de Otomobil Kamyonete Çarptı

İNEGÖL’DE MEYDANA GELEN KAZA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kaza yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobil, kamyonete çarparak sürücüsünün yaralanmasına neden oldu. Kaza, 00.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI

Cadde üzerinde seyir halindeki 73 yaşındaki Recep A. kontrolündeki 16 KK 961 plakalı otomobil, sinyalizasyon nedeniyle yavaşlayan 57 yaşındaki Ahmet M. yönetimindeki 16 BID 733 plakalı kamyonete arkadan çarparak refüje çıktı. Bu kazanın sonucunda otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücüye kaza bölgesine yakın bir özel sağlık kliniğinde görevli sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.