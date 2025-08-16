İnegöl’de Otomobil Motosikletle Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ters yönden gelen bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Orhaniye Mahallesi Hakkı Bey Sokak üzerinde ters yönden İnegöl Caddesi’ne çıkış yapmakta olan Oğuzhan U. (41) tarafından sürülen 34 RU 6423 plakalı otomobil, Mesudiye altgeçidinden Orhaniye Mahallesi yönüne ilerleyen Gizem Ö. (23) yönetimindeki 16 BTG 039 plakalı motosikletle çarpıştı.

YAŞANAN TRAJEDİ

Kaza sonucunda motosikletin sürücüsü ile arkasında bulunan annesi Nilüfer Ö. (43) yaralandı. Genç motosiklet sürücüsü, yere düşen yaralı annesi için dakikalarca gözyaşı dökerek büyük bir üzüntü yaşadı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise genç kızı teselli etmeye çalıştı. Anne ve kızı, aynı ambulansla hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, meydana gelen kaza ile ilgili gerekli soruşturmayı başlattı. Olayın detayları ve kaza anının koşulları üzerine çalışmalar sürüyor.