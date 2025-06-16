İnegöl’de Otomobil Tarlaya Girdi

İNEGÖL’DE KAZA GEÇİRDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Furkan K. (18) kontrolünü kaybettiği otomobili nedeniyle yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Akhisar ile Alanyurt mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleşti. Furkan K.’nin kullandığı 55 VG 589 plakalı otomobil, kontrol kaybı sonucu tarlaya girdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayı gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi ve kaza yerine sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralanan Furkan K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise başlatıldı.