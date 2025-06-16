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İnegöl’de Otomobil Tarlaya Uçtu

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza, saat 09.00 sıralarında Akhisar ile Alanyurt’u bağlayan yolda gerçekleşti. Kontrolden çıkan otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU VE HASTANEYE KALDIRILIŞI

Kaza sonucunda sürücü Furkan K. (18) yaralandı. Yaralı, kısa sürede olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tahkikata başladı. Olayın nedenleri ve koşulları üzerine araştırmalar sürüyor.

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