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İnegöl’de Otomobil Uçuruma Düştü

OTOMOBİL UCUZ ATLATIYOR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkmış bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralanıyor. Kaza, saat 23.30 civarında İnegöl’ün kırsal Çayyaka Mahallesi’ne bağlı Boğazova bölgesi yolunda gerçekleşiyor. Hanefi G. (18) idaresindeki 16 LCL 13 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 50 metrelik bir uçuruma düşüyor.

YARALILARA MÜDAHALE

Otomobil, bir ağaca çarparak durabiliyor. Araçta bulunan sürücü ve arkadaşları Özkan Ş. (18) ile Eylül H. (17) yaralanıyor. Olayın ardından yapılan ihbarla birlikte sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk ediliyor. Yaralılar, ekiplerin müdahaleleri sonucunda araç içerisinden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşınıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor.

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