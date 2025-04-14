İnegöl’de Otomobil Ve Motosiklet Çarpıştı

KAZA ANINDAKİ OLAY

Bursa’nın İnegöl ilçesinde saat 01.00 sıralarında bir otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı ve bu kaza sonucunda 1’i ağır, toplamda 2 kişi yaralandı. Kaza, İnegöl’e bağlı kırsal Yeniceköy ile Edebey Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Yeniceköy Mahallesi’nden Edebey Mahallesi yönüne doğru seyir eden Ali M. (41) yönetimindeki 16 F 6321 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Yakup Y. (29) yönetimindeki 16 ARE 320 plakalı otomobil ile çarpıştı.

ÇARPISMA SONRASI DURUM

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulup yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Kazadan sonra her iki sürücü de yaralandı. Ağır yaralı olan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, motosiklet sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak jandarma komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Kazanın detaylarını aydınlatmak için çalışmalar devam ediyor.